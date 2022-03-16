Три новые области появятся в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать три новые области в Казахстане, пишет КазТАГ.

«Предлагаю создать в Семейском регионе Абайскую область. Город Семей станет центром новой области», - сообщил Токаев в послании народу Казахстана.

«Следует создать Улытаускую область. Город Жезказган вновь станет областным центром», - сказал Токаев.

Также, президент поручил разделить Алматинскую область на Жетысускую и Алматинскую области.

Центр новой Алматинской области будет в Капшагае, который предложено переименовать в Конаев. А адмцентр Жетысуской области будет расположен в Талдыкоргане.

По административно-территориальной структуре страна делится на 14 областей и 3 города республиканского значения:

Нур-Cултан – город республиканского значения – столица Казахстана

Алматы – город республиканского значения

Шымкент – город республиканского значения

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

Атырауская область

Восточно-Казахстанская область

Жамбылская область

Западно-Казахстанская область

Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область

Мангистауская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область

Туркестанская область

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