Три новые области появятся в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать три новые области в Казахстане, пишет КазТАГ.
«Предлагаю создать в Семейском регионе Абайскую область. Город Семей станет центром новой области», - сообщил Токаев в послании народу Казахстана.
«Следует создать Улытаускую область. Город Жезказган вновь станет областным центром», - сказал Токаев.
Также, президент поручил разделить Алматинскую область на Жетысускую и Алматинскую области.
Центр новой Алматинской области будет в Капшагае, который предложено переименовать в Конаев. А адмцентр Жетысуской области будет расположен в Талдыкоргане.
По административно-территориальной структуре страна делится на 14 областей и 3 города республиканского значения:
Нур-Cултан – город республиканского значения – столица Казахстана
Алматы – город республиканского значения
Шымкент – город республиканского значения
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Туркестанская область