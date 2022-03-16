Курс доллара в Узбекистане достиг 11 400 сумов

- Узбекистан, общество
- 12:39, 16 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - Коммерческие банки Узбекистана повысили курс продажи доллара до отметки в 11 400 сумов.
Цена покупки иностранной валюты в разнах банках варьируется в диапазоне от 11 280 до 11 320 сумов.
Курс валюты в частных банках:
Asia Alliance Bank: покупка — 11 320 сумов, продажа — 11 400 сумов;
Invest Finance bank: покупка – 11 330 сумов, продажа – 11 385 сумов;
Tenge bank: покупка – 11 280 сумов, продажа – 11 380 сумов;
Agrobank: покупка – 11 280 сумов, продажа – 11 380 сумов;
Официальный курс доллара, установленный Центробанком РУз по состоянию на 16 марта, составляет 11 150 сумов.
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