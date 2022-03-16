экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Курс доллара в Узбекистане достиг 11 400 сумов

CentralAsia (UZ) -  Коммерческие банки Узбекистана повысили курс продажи доллара до отметки в 11 400 сумов.

Цена покупки иностранной валюты в разнах банках варьируется в диапазоне от 11 280 до 11 320 сумов.

Курс валюты в частных банках:

Asia Alliance Bank: покупка — 11 320 сумов, продажа — 11 400 сумов;

Invest Finance bank: покупка – 11 330 сумов, продажа – 11 385 сумов;

Tenge bank: покупка – 11 280 сумов, продажа – 11 380 сумов;

Agrobank: покупка – 11 280 сумов, продажа – 11 380 сумов;

Официальный курс доллара, установленный Центробанком РУз по состоянию на 16 марта, составляет 11 150 сумов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • ISW: Российские войска продолжают штурм Мариуполя с востока и запада (карта военных действий на Украине)
  • Украину покинули более 3 млн человек, - ООН (карта)
  • Курс доллара в Узбекистане достиг 11 400 сумов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com