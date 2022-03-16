В Казахстане отменят смертную казнь

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана предложил отменить смертную казнь на конституционном уровне. Об этом пишет informburo.kz.

«Вы знаете, что я уделяю особое внимание защите фундаментальных прав граждан. В 2020 году наша страна присоединилась ко второму факультативному протоколу о гражданских и политических правах, который предусматривает отмену смертной казни», - сказал Токаев.

Он напомнил, что в прошлом году он подписал указ о дальнейших мерах в области прав человека.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения