Токаев признал факты пыток со стороны полицейских во время январских событий

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал неприемлемыми и варварскими недопустимые методы следствия и пытки со стороны полицейских, он отметил, что власти признали такие факты. Об этом он сказал, выступая с посланием к народу на совместном заседании палат парламента, пишет КазТАГ.

«Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов применяли к задержанным запрещенные методы дознания и даже пытки. Такие варварские проявления средневековья противоречат нормам любого прогрессивного общества. Они неприемлемы и для нас. Как только появились первые сообщения о подобных случаях, было дано поручение тщательно расследовать их», - сказал он.

По его словам, в работу с первых дней включилась уполномоченный по правам человека. Совместная работа юристов, общественников и правоохранительных органов смогла, по его мнению, снизить риски неправомерных приговоров.

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