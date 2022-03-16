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МОТ приветствовала решение «Cotton Campaign» от отмене глобального бойкота узбекского хлопка

CentralAsia (UZ) -  Международная организация труда (МОТ) опубликовала информационное сообщение «МОТ приветствует отмену бойкота Cotton Campaign в Узбекистане».

Как отмечается в официальном пресс-релизе, сельскохозяйственные и экономические реформы привели к искоренению систематического использования детского и принудительного труда при сборе хлопка в Узбекистане.

«Международная организация труда (МОТ) приветствует решение «Cotton Campaign» отменить глобальный бойкот узбекской хлопковой продукции и поздравляет Правительство Узбекистана, организации работников и работодателей с их достижениями в реформировании индустрии, ‑ говорится в публикации. ‑ Бойкот был введен в 2011 году из-за использования детского и принудительного труда при сборе узбекского хлопка. К данной кампании присоединились 331 международный бренд и ритейлер. Бойкот был снят 10 марта».

В сообщении отмечается, что отчет МОТ о независимом мониторинге сбора урожая хлопка в Узбекистане за 2021 году показал, что Узбекистан искоренил системный принудительный и детский труд во время сбора урожая хлопка.

Как говорится в публикации, Международные партнеры МОТ, узбекские трехсторонние участники, представители гражданского общества и другие заинтересованные стороны сотрудничали с МОТ в работе по искоренению систематического детского и принудительного труда и обеспечению достойного труда в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что международная коалиция Cotton Campaign объявила об окончании глобального бойкота узбекского хлопка, который был введен в 2010 году из-за использования на полях детского и принудительного труда.

В начале марта Международная организация труда (МОТ) заявила, что 99 процентов тех, кто участвовал в сборе урожая хлопка в Узбекистане в 2021 году, работали добровольно. Во всех регионах было очень мало или совсем не было случаев принудительного труда.

Cotton Campaign – это международная организация, целью которой является искоренение детского и принудительного труда при производстве хлопка. Из-за ее работы многие ведущие бренды и компании в Европе и США (Adidas, Amazon, Burberry, Disney, GAP, Gucci, IKEA, Lacoste, Nike, Puma, Uniqlo, Zara и другие) отказались от покупки узбекского хлопка и текстиля из-за наличия фактов детского и принудительного труда.

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