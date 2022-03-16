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Зеленский сегодня выступит в Конгрессе США

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 марта, выступит перед конгрессменами США. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолетов. Но взгляды всех людей мира сейчас направлены именно на нашу столицу, на украинцев. Так что каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов», - сказал он.

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