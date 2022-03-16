Выборы председателя Демпартии Монголии состоятся 6 апреля

Ж.Батсуурь и Х.Баттулга

CentralAsia (MNG) - Демократическая партия объявила, что 6 апреля у нее будет новый председатель.

После этого о своем участии в выборах заявили депутат Ж.Батсуурь и бывший президент страны Х.Баттулга.

«Сейчас я пойду в 21 аймаках страны. Выборы председателя Демократической партии – это не однопартийный вопрос. Это решения о том, будет ли Монголия по-прежнему иметь парламентское правительство, и народ изберет избранный парламент, чтобы решить, иметь ли парламент», – сказал экс-президент Х. Баттулга.

«Менее 50 процентов электората имеют монополию на одну политическую партию. Мы исправляем это и выдвигаем нашу партию как партию, завоевавшую места в парламенте, отвечающую чаяниям народа», — сказал депутат Ж.Батсуурь.

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