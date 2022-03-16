Железная дорога Таван-Толгой — Зуунбаян будет открыта на следующей неделе

CentralAsia (MNG) - Сегодня / 16 марта 2022 г. / состоялось очередное заседание Кабинета министров, на котором обсуждалась политика нового возрождения.

Медный концентрат отгружен по железной дороге Таван-Толгой — Зуунбаян 5 марта. Дальнейшая работа продолжается и будет официально открыта премьер-министром Л.Оюун-Эрдэнэ на следующей неделе.

Госкомпания «Монгольская железная дорога» 24 мая 2019 года начала строительство железнодорожной линии Тавантолгой-Зуунбаян протяженностью 416,1 км. Железная дорога соединит угольную шахту Таван-Толгой с границей Китая.

Таван-Толгой — крупнейшее в мире каменноугольное месторождение на юге Монголии, в пустыне Гоби, запасы которого оцениваются в 6,5 млрд тонн. Около 40% из этого объема составляет высококалорийный коксующийся уголь. После ввода в эксплуатацию новая железная дорога снизит стоимость транспортировки угля. Сегодня рост экспорта этого полезного ископаемого из Монголии происходит за счет увеличения количества самосвалов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения