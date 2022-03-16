Совет директоров Оюу-Толгой назначает Дейрдре Лингенфельдер главным исполнительным директором

Дейрдре Лингенфельдер

CentralAsia (MNG) - Совет директоров Оюу-Толгой объявил сегодня о назначении Дейрдре Лингенфельдер главным исполнительным директором компании Оюу-Толгой.

Дейрдре Лингенфельдер вступит в должность 1 мая 2022 года вместо Жака ван Тондера, который занимал должность исполняющего обязанности главного исполнительного директора после отставки Армандо Торреса, руководившего бизнесом в течение предыдущих пяти лет. Жак вернется к своей должности директора по развитию Оюу-Толгой.

Дейрдре — опытный руководитель горнодобывающей отрасли. В своей последней должности она занимала должность вице-президента по охране труда, технике безопасности, окружающей среде (HSE) и работе с сообществами в группе компаний Rio Tinto Copper. В этой должности она сосредоточила усилия на реализации стратегий HSE и устойчивого развития во всем глобальном портфеле активов меди, в том числе в Оюу-Толгой.

До прихода в Rio Tinto Дейрдре занимала различные руководящие должности в компаниях Anglo American и De Beers, а также занимала различные руководящие должности и должности на уровне Совета директоров. Она имеет более чем 20-летний опыт работы в области устойчивого развития и операционного лидерства в горнодобывающей и промышленной отраслях.

Посол Батсух Галсан, председатель совета директоров Оюу-Толгой, сказал: «Совет директоров рад назначить Дейрдре Лингенфельдер первой женщиной-генеральным директором компании. Дейрдре имеет подтвержденный опыт успешной трансформации бизнеса при одновременном укреплении местных возможностей, сообществ и разнообразия, и Совет директоров уверен, что она обеспечит компании лидерство и стремление продолжить путь Оюу-Толгой и добиться высоких результатов. Правление хотело бы поблагодарить Жака за его постоянный вклад и сильное руководство».

Дейдре Лингенфельдер, генеральный директор Оюу-Толгой, сказала: «Я благодарна, смущена и безмерно горжусь тем, что мне доверено руководство командой Оюу-Толгой. Я с нетерпением жду возможности возглавить команду, чтобы продолжить огромную работу, проделанную за последние десять лет».

«Оюу-Толгой имеет огромную репутацию во всем мире, и я очень рада сыграть свою роль в ближайшие годы таким образом, чтобы внести значительный вклад в Монголию».

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