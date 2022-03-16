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Президент России поздравил новоизбранного президента Туркменистана

CentralAsia (TM) -  В ходе телефонного разговора 16 марта президент России Владимир Путин поздравил главу Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с успешным проведением президентских выборов, сообщает TDH.

После того, как главы двух государств адресовали пожелания друг другу и народам обеих стран, Гурбангулы Бердымухамедов передал телефонную трубку новоизбранному президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Путин пожелал ему больших успехов в деятельности на этом важном и ответственном посту.

В ходе телефонного разговора был подчеркнут высокий уровень и конструктивный характер туркмено-российского диалога, динамично развивающегося как в двустороннем, так и в многостороннем формате. В этом году исполняется 30-летий юбилей установления дипломатических отношений между Туркменистаном и РФ.

В Туркменистане 12 марта состоялись внеочередные президентские выборы, по итогам которых Президентом страны избран Сердар Бердымухамедов.

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