Российская авиация за сутки поразила 128 военных объектов на Украине, - Минобороны РФ

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Российская авиация за сутки поразила 128 военных объектов на Украине. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины. Среди них один ЗРК «Бук-М1», один ЗРК «Оса», 4 радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, 4 командных пункта, 7 складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники», - сказал Конашенков.

Авиация и средства ПВО ВКС России за сутки сбили 3 украинских самолета и 4 беспилотника, добавили в ведомстве.

«За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты: 2 украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новая Быковка, а также 4 беспилотных летательных аппарата», - заявил Конашенков.

Всего за время российских военных действий было уничтожено 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, а также 159 зенитных ракетных комплексов, 1 тыс. 353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, более тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.