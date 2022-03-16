Российские войска потеряли более 13,8 тыс. человек и 3,2 тыс. единиц техники, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 15:15, 16 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В среду, 16 марта, Генеральный штаб ВС Украины озвучил новые потери российских войск в Украине. Соответствующий пост появился в Facebook.
Общие боевые потери российской армии в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:
личный состав - более 13 800 человек,
танки - 430,
боевые бронированные машины - 1 375,
артиллерийские системы - 190,
РСЗО - 70,
средства ПВО -43,
самолеты - 84,
вертолеты - 108,
автомобильная техника - 819,
корабли/катера - 3,
цистерны с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 9,
спецтехника - 10.
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