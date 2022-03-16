Российские войска потеряли более 13,8 тыс. человек и 3,2 тыс. единиц техники, - Генштаб ВС Украины

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В среду, 16 марта, Генеральный штаб ВС Украины озвучил новые потери российских войск в Украине. Соответствующий пост появился в Facebook.

Общие боевые потери российской армии в Украине, по данным ВСУ, с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:

личный состав - более 13 800 человек,

танки - 430,

боевые бронированные машины - 1 375,

артиллерийские системы - 190,

РСЗО - 70,

средства ПВО -43,

самолеты - 84,

вертолеты - 108,

автомобильная техника - 819,

корабли/катера - 3,

цистерны с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9,

спецтехника - 10.