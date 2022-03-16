Индия планирует стать ведущим экспортером пшеницы на фоне военных действий в Украине, - СМИ

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CentralAsia (CA) - Индия намерена принять в ближайшее время ряд мер, направленных на то, чтобы стать ведущим мировым экспортером пшеницы на фоне российских военных действий в Украине. Об этом сообщает в среду газета Mint со ссылкой на источники в правительстве Индии.

По информации издания, Индия хочет воспользоваться ситуацией, при которой импортеры пшеницы борются за поставки, пока Россия - крупнейший экспортер пшеницы - и Украина - еще один ведущий поставщик - находятся в состоянии конфликта.

Как указывают источники газеты, меры, которые Нью-Дели намерен принять в течение примерно двух недель, включают обеспечение того, чтобы сертифицированные правительством лаборатории в срочном порядке проверяли качество пшеницы на экспорт, чтобы портовые власти уделяли приоритетное внимание экспорту пшеницы, а также предоставление дополнительных железнодорожных вагонов для перевозки зерна.

По словам источников, администрация премьер-министра Индии Нарендры Моди стремится помочь производителям экспортировать зерно более высокого качества, чтобы показать мировым покупателям, что Индия может обеспечить стабильные поставки пшеницы с высоким содержанием белка. Правительство выбрало 213 лабораторий для проверки качества пшеницы на экспорт, а также попросило государственное бюро стандартов контролировать качество.

На прошлой неделе руководитель департамента министерства по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения Судханшу Пандеи сообщил, что Индия, согласно оценкам, поставит на экспорт в текущем финансовом году (завершается 31 марта) 7 млн тонн пшеницы, что станет рекордным показателем. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2012-2013 финансовом году, когда Индия отгрузила на экспорт 6,5 млн тонн пшеницы. По информации трейдеров, экспорт пшеницы из Индии растет на фоне большого числа запросов от покупателей, ищущих альтернативы поставкам из России и Украины.