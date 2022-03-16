ЮНИСЕФ отправил в Туркменистан 4,4 тонн дексаметазона для лечения тяжелых респираторных инфекций

CentralAsia (TM) - Детский Фонд ООН профинансировал поставку 4,4 тонн таблеток и ампул препаратов дексаметазона на сумму более 413 тысяч долларов США Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Как отмечается на сайте ЮНИСЕФ, лекарства для лечения пациентов с тяжелыми респираторными инфекциями будут распространяться среди соответствующих учреждений здравоохранения по всему Туркменистану.

Передача препаратов прошла в рамках реализации Национального плана готовности к противодействию и реагированию на острые инфекционные заболевания, который был принят 22 мая 2020 года в Туркменистане на государственном уровне.

Дексаметазон применяется для поддерживающего лечения больных, как детей, так и пожилых людей.

«Препараты, которые были доставлены в Туркменистан были протестированы, а их эффективность в отношении здоровья пациентов с респираторными заболеваниями доказана», – говорится в сообщении заместителя Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане Александру Нартеа.