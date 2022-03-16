Киев предложил демилитаризацию по шведскому или австрийскому варианту, - глава российской делегации. Видео

Владимир Мединский

CentralAsia (CA) - Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию, заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский.

Мединский рассказал, что позиции сторон определены, «они достаточно четкие». Он сообщил, что обсуждается «целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии». «Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы»,— сказал он.

Ключевым вопросом для российской стороны, по словам главы делегации, остается статус Крыма и Донбасса. Также обсуждается целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификация, права русскоязычного населения и положение русского языка, перечислил Мединский.

«Переговоры идут тяжело, медленно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это все происходило гораздо быстрее, это такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим как можно скорее прийти к миру», - утверждает господин Мединский.

Он добавил, что не хотел бы концентрироваться на трудностях, возникающих в ходе переговоров. «Стремление нашего государства и задача, которую поставил президент, - это задача достижения мира на земле Украины, это мирное, нейтральное, дружеское по отношению к нам государство, которое не является плацдармом НАТО, не является форпостом тех сил, которые хотят нанести вред нашей стране», - заверил глава делегации.

Первые три раунда переговоров России и Украины прошли очно в Белоруссии 28 февраля, 3 и 7 марта. После этого обсуждение перешло в видеоформат. По словам президента Украины, предпоследний раунд переговоров прошел «довольно неплохо». Украинские власти считают, что есть «место для компромисса», и хотят достичь мирного соглашения к маю.