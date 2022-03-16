В Узбекистане из-за роста курса доллара дорожают продукты питания

CentralAsia (UZ) - 15 марта в коммерческих банках Узбекистана был установлен новый рекорд доллара по отношению к суму. Если в начале этого месяца 1 доллар США стоил 10 500 сумов, то спустя две недели курс доллар достиг 11 200 сумов.

Курс доллара на «черном рынке» практически не отличается от курса доллара в банках.

Снижение обменного курса сума по отношению к доллару происходит на фоне обесценивания рубля из-за введенных западными странами санкций против России.

На рынках страны мука, масло и мясо подорожали на 10-15 процентов.

14 марта правительство России сообщило о том, что вводит запрет на экспорт сахара и сахара-сырца в третьи страны до 31 августа 2022 года.

До этого Украина ввела временный запрет на экспорт сахара. Стоит отметить, что Россия и Украина считались крупнейшими экспортерами сахара в Узбекистан.

На прошлой неделе Центральный банк Узбекистана рекомендовал коммерческим банкам «не приостанавливать продажу и покупку рубля и поддерживать разницу между курсами покупки и продажи».

Некоторые экономисты рассматривают этот шаг как возможность для россиян, особенно подпадающих под санкции олигархов, конвертировать свои рублевые сбережения в доллары в Узбекистане и «переложить все риски, связанные с рублем, на узбекский сум».

Как пишет известный финансист Абдулла Абдукадиров, Россия и Украина занимают серьезное место во внешнеторговом обороте Узбекистана.

По его мнению, объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает 10 млрд долларов. Между тем, по итогам 2021 года, объем экспорта с Украиной составил 231,6 миллиона долларов, показав прирост в 87 процентов.

Абдукадиров считает, что нестабильность рубля в ближайшем будущем останется главной проблемой в торговле с Россией. Однако он считает низкой вероятность резкой девальвации узбекского сума, так как обменный курс национальной валюты Узбекистана определяется несколько иными факторами, которые, не имеют прямого отношения к внешнеторговым операциям Узбекистана.

За последние три недели рубль обесценился по отношению к доллару и евро почти в два раза.

Узбекистанский экономист Отабек Бакиров считает, что в течение последних недель денежные переводы из других стран в Узбекистан сократились в таком же объеме.

«Если сравнивать только с первыми девятью днями февраля, то за девять дней марта объем отправляемых в Узбекистан денежных переводов сократился в среднем в два раза.

В частности, объем отправляемых из России денежных переводов сократился в 4-5 раза, а объем денежных переводов из Казахстана – до 40-50 процентов. А отправка денежных переводов из Украины вообще приостановлена», – написал экономист в Телеграм-канале.

Центральный банк Узбекистана пока не обнародовал никакого исследования или статистики относительно того, как геополитические риски влияют на национальную валюту страны, и как падение рубля и ограничения, связанные с продажей банками долларов и евро, повлияют на поток денежных переводов в Узбекистан.

Значительную часть валютных поступлений в Узбекистане составляют деньги, отправляемые узбекскими трудовыми мигрантами, которые находятся на заработках за границей, в основном в России.

По данным Всемирного банка, в прошлом году трудовые мигранты из Узбекистана отправили на родину более 7,5 млрд долларов, что на 26 процентов больше, чем в 2020 году.

Обесценивание рубля привело к тому, что доходы мигрантов в долларовом эквиваленте сократились почти в два раза.

Согласно прогнозу Всемирного банка, из-за экономической ситуации в России объем денежных переводов в Узбекистан сократится на 21%.

По данным ВБ, за первые девять месяцев 2021 года на долю России пришлось 55 процентов денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа.