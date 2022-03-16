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В России запустят аналог Instagram
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Интернет-маркетолог Александр Зобов обещает запустить российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом «Россграм» 28 марта. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года, об этом он сообщил в официальном сообществе проекта.

«28 марта 2022 года будет запущен российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года», - говорится в описании сообщества.

В «Россграме» также появятся дополнительные инструменты монетизации для пользователей - платный доступ к контенту, функция сбора средств, реферальная программа и другие, уточняется в сообществе. Также соцсеть работает над функцией переноса данных из Instagram. Сначала доступ будет открыт для топ-блогеров, спонсоров и инвесторов, в апреле - для остальных пользователей, которые пока могут заполнить форму на сайте соцсети для оповещения о запуске соцсети.

14 марта Роскомнадзор ограничил доступ в Instagram на территории России. Согласно заявлению ведомства, доступ к социальной сети ограничен в связи с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

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