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Тайник с оружием, боеприпасами и $2400 обнаружили в нацпарке Алматы (видео)

CentralAsia (KZ) -  Тайник с украденным во время массовых беспорядков оружием и боеприпасами обнаружили на территории национального парка в Алматы, сообщает Polisia.kz.

По данным полиции, задержанные участники беспорядков указали место, где спрятали награбленное. Тайник находился на территории национального парка, в лесополосе. Пакеты с пистолетами, патронами и полицейской формой мужчины спрятали в наземной канализации.

"В тайнике обнаружили три пистолета, одну боевую и 15 светошумовых гранат, более 100 патронов от пистолета системы "Макаров", 107 – от автомата Калашникова, 16 – от охотничьих ружей, два бронежилета, противогаз, радиостанцию, полицейскую форму, камуфлированный рюкзак, а также денежные средства в сумме 2400 долларов (около 1,2 млн тенге). Не исключено, что оружие было похищено во время массовых беспорядков", – рассказал замначальника по оперативной работе СИ-18 ДУИС Алматы Азамат Аманжолов.

В управлении полиции Медеуского района начали досудебное расследование по статье 287, часть 2 УК РК – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

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