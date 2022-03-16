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КПП на границе Узбекистана и Таджикистана заработали в обычном режиме

CentralAsia (UZ) -  Контрольно-пропускные пункты на таджикско-узбекской границе спустя два года вновь заработали в обычном режиме. Граница между странами была официально закрыта с апреля 2020 года в связи со вспышкой пандемии COVID-19.

Граница между двумя странами была закрыта для граждан 16 марта 2020 года. В декабре того же года через границу пропускали только тех, кто учился в вузах или имел близких родственников по ту сторону рубежа и имел на руках разрешение от Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом. Но в то же время поступали сообщения о фактах мздоимства на границе.

Республиканский штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Таджикистане сообщил вечером 7 марта, что работа контрольно-пропускных пунктов на границе "переведена в обычный режим".

Как сообщается в информации Республиканского штаба, упрощены и правила въезда в Таджикистан. Теперь как граждане Таджикистана, так и иностранцы могут въезжать в Таджикистан со свидетельством о полной вакцинации от коронавируса, и при этом без необходимости сдачи нового теста.

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