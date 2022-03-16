Встреча руководителей железных дорог шести стран проходит в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 16 марта начала работу двухдневная встреча руководителей железных дорог шести стран – Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана и Турции. Об этом сообщили в пресс-службе компнии "Узбекистон темир йуллари".

В рамках мероприятия обсуждаются вопросы развития международного мультимодального маршрута «Страны АТР – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа».

Запланировано решение таких вопросов как, организация бесперебойных перевозок грузов по международному мультимодальному маршруту, создание благоприятных условий для привлечения дополнительных объёмов грузов, а также своевременная подача фитинговых платформ и установление тарифных ставок.

Первая встреча руководителей железных дорог пяти стран – Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан состоялась в период 19-20 декабря 2019 года. По итогам встречи стороны подписали итоговый протокол. Вторая встреча руководителей железнодорожных администраций (Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана) проведена 23 октября 2020 года, а третья встреча проведена 17 декабря 2021 года в режиме ВКС, в ходе которой турецкая сторона присоединилась к Протоколу по развитию международного мультимодального маршрута, также стороны договорились о пролонгации действующих тарифных преференций.