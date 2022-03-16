На переговорах России и Украины готовятся документы для подписания президентами, - член украинской делегации

Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией ведется подготовка документов, которые после обсудят и подпишут президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский.

«Единственный способ закончить эту войну — это прямые переговоры между двумя президентами. Это то, над чем мы работаем с помощью этих мирных переговоров. Мы работаем над документами, которые президенты смогут в дальнейшем обсудить и подписать»,— сказал господин Подоляк телеканалу PBS. Он опубликовал фрагмент эфира в Twitter.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры — это и есть подготовка. «Президенты могут и должны встречаться не для обсуждений, а фиксации достигнутых договоренностей и пониманий», - сказал он.