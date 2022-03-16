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Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили минимизацию негативных последствий кризиса

CentralAsia (UZ) -  В среду, 16 марта, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба главы республики.

Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия в Центральной Азии.

Особое внимание уделено продолжению тесного сотрудничества и эффективной координации усилий в целях минимизации негативных последствий кризисных явлений в мировой экономике.

Подчеркнута важность формирования благоприятных условий для обеспечения динамики роста объемов двусторонней торговли, ускорения реализации крупных проектов кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, пищевой и текстильной отрасли, сфере транспорта и логистики, а также активного проведения совместных мероприятий в рамках программы культурно-гуманитарного обмена.

Кроме того, главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с приближающимся весенним праздником Навруз, пожелав двум братским народам мира благополучия и процветания.

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