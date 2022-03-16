Путин заявил, что у России нет цели оккупировать Украину

CentralAsia (CA) - Россия не собирается оккупировать территорию Украины, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели», - сказал он, открывая в среду совещание по социально-экономической поддержке субъектов РФ, и напомнил, что прямо об этом заявил в обращении 24 февраля.

Говоря о решении инициировать проведение военных действий в Украине, Путин подчеркнул, что, по его оценке, возможности урегулировать ситуацию дипломатическим путем были полностью исчерпаны. «Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. В этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию», - отметил он.

Президент добавил, что тактика ВС РФ при проведении военных действий полностью себя оправдала.

«Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала», - заявил Путин. «Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов», - добавил он.

Путин заявил, что в самом начале операции в Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития «было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса».

«Не захотели! Ну что же, это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно», - заключил Путин.

По словам президента, если бы российские войска остановились на границах Луганской и Донецкой народных республик, это не стало бы окончательным решением и не сняло бы угрозы для России.

«Что хочу подчеркнуть и прошу обратить на это внимание: если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свои земли, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны, уже для России», - сказал Путин.

По его словам, в таком случае вокруг Донбасса и по его границам «пролегла бы новая линия фронта», а также продолжались бы обстрелы и провокации. «То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался бы реваншистской истерией киевского режима, а военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее», - пояснил президент РФ. Он обратил внимание, что Россия была бы поставлена перед фактом, что ударные наступательные вооружения альянса уже у границ страны.

«Повторю, у нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России кроме проведения специальной военной операции. И все поставленные задачи безусловно будут решены», - заключил Путин.