Звезда паратхэквондо Энхтуяа выступила на монгольском телевидении. ВИДЕО

Энхтуяа Хурэлбаатар

CentralAsia (MNG) - Звезда паратхэквондо из Монголии Энхтуяа Хурэлбаатар была отмечена по национальному телевидению в своей стране.

SPS решил ретранслировать эпизод Sports Queens, в котором Энхтуяа дает интервью в течение 30 минут.

В 2017 году Энхтуяа выиграла весовую категорию до 49 кг среди женщин на чемпионате мира по паратхэквондо 2017 года в Лондоне.

Бывшая первая тхэквондистка мира была дисквалифицирована с чемпионата мира 2019 года за нелегальный удар ногой, но также может похвастаться серебряной и бронзовой медалями в своей коллекции.

На Паралимпийских играх 2020 года в Токио она дошла до четвертьфинала, поскольку этот вид спорта дебютировал в программе.

Энхтуяа ампутировали руку в результате несчастного случая в возрасте всего 13 лет.

Позже 30-летней девушке отказали на последнем этапе утверждения стипендии правительства Китая из-за ее инвалидности.

Тем не менее, она выиграла свой титул чемпиона мира всего через три года после того, как занялась паратхэквондо.

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