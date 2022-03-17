Съемки голливудского исторического кинопроекта о Чингисхане запланированы в Монголии

CentralAsia (MNG) - Съемочная группа исторического кинопроекта “Godsend” о Чингисхане, недавно встретилась с П.Цагааном в Лос-Анджелесе, чтобы обсудить положительное влияние совместного монголо-голливудского кинопроекта на Монголию и способы максимально эффективной реализации проекта.

В ходе встречи стороны затронули такие темы, как создание новых рабочих мест, расширение экспортных возможностей за счет развития экономики, основанной на знаниях, в Монголии (независимо от границ), содействие туризму и культурным обменам, поддержка развития монгольского кинопроизводства в сотрудничестве с Голливудом, а также демонстрация истории Чингисхана и монгольского народа западному миру с более позитивной стороны.

Все съемки фильма "Godsend" будут проходить в Монголии, что соответствует недавно принятому парламентом закону о поощрении иностранных кино- и телевизионных проектов в Монголии. Монгольские инвесторы и творческие люди, непосредственно участвующие в проекте, призваны сыграть особую роль в объективной передаче уникальности традиционного культурного наследия Монголии мировой аудитории и вклада Монголии и Чингис хаана в мировую историю через художественный фильм.

Все съемки "Godsend" будут проходить в Монголии, что соответствует недавно принятому парламентом закону о поощрении иностранных кино- и телевизионных проектов в Монголии. Монгольские инвесторы и творческие люди, непосредственно участвующие в проекте, призваны сыграть особую роль в объективной передаче уникальности традиционного культурного наследия Монголии мировой аудитории и вклада Монголии и Чингисхана в мировую историю художественным способом.

На встрече со съемочной группой проекта присутствовали Джеймс Лиотта, написавший сценарий к фильму, и один из самых успешных продюсеров Голливуда Скотт Розенфельт. Он является создателем таких фильмов, как рождественский хит “Один дома” (Home Alone), "Мистическая пицца" (Mystic Pizza), которая положила начало карьере Джулии Робертс, и "Волчонок" (Teen Wolf) с Майклом Дж.Фоксом. В 2020 году Розенфельт работал продюсером над первым фильмом Джона Легисамо "Критическое мышление" (Critical thinking).

Члены съемочной группы фильма “Godsend” имеют более чем 40-летний профессиональный опыт работы со всеми крупнейшими студиями Голливуда, потоковыми сервисами, продюсерскими компаниями и агентствами по посредничеству артистов. “Godsend” будет полнометражным художественным фильмом, и все съемки будут проходить в Монголии.

источник: ИА Монцамэ

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