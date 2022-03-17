Открытие пути к устойчивым продовольственным системам в Монголии

CentralAsia (MNG) - Пандемия COVID-19 привела ко многим непредвиденным последствиям; одним из них являются вопиющие дыры в наших глобальных цепочках поставок, особенно в секторе продуктов питания и напитков. Поскольку Монголия продолжает сталкиваться с нехваткой свежих фруктов, овощей и другой импортной продукции, дальнейшее развитие и продвижение местного агропродовольственного сектора в настоящее время имеет решающее значение.

Благодаря финансированию в размере 1,76 млн евро в рамках программы Европейского Союза SWITCH-Asia в течение четырех лет проект «Переход на зеленую экономику» (SOGE) направлен на поддержку 1500 ММСП, производящих продукты питания и напитки, и 30 ассоциаций агропромышленных предприятий, производящих продукты питания и напитки (BA), и 750 розничных продавцов внедрят методы экономики замкнутого цикла с помощью рыночной системы экомаркировки, наращивания потенциала, изменения поведения и доступа к зеленым финансам. Применяя эти методы, есть надежда, что местные предприятия будут продавать и покупать продукты и напитки, выращенные и произведенные в Монголии.

Проект SOGE разработан и реализуется организацией People in Need (PIN) совместно с Caritas Czech Republic INGO, Монгольской ассоциацией устойчивого финансирования и НПО Development Solutions. В соответствии с национальной стратегией страны по сокращению выбросов парниковых газов на 22,7% к 2030 году, это первый проект SWITCH-Asia в агропродовольственном секторе и секторе напитков, который будет реализован в Монголии.

Этот проект подтверждает приверженность Европейского Союза экологическому росту и развитию Монголии. Он будет продвигать продукты питания и напитки местного производства для повышения стабильности цепочки поставок Монголии и экологической устойчивости, сказала Аксель Никез, посол и глава делегации Европейского Союза в Монголии.

Г.Тувдэндорж, заместитель министра окружающей среды и туризма, также высоко оценил инициативу: «Правительство Монголии признательно Европейскому Союзу за постоянную поддержку экологизации нашей экономики. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с проектом [SOGE], чтобы помочь МСП перейти на экологически чистые технологии посредством экомаркировки, вдохновленной Стратегией ЕС «От фермы к столу».

Из-за сильного воздействия сектора продуктов питания и напитков на окружающую среду крайне важно найти инновационные способы перехода к экономике замкнутого цикла с низким уровнем выбросов углерода и ускорения сокращения бедности. Именно здесь могут пригодиться выводы из стратегии ЕС «От фермы к столу» и внедрение ресурсоэффективных методов.

«Мы благодарны ЕС за щедрый и своевременный вклад в этот проект. Правительство Монголии привержено поддержке команды ЕС и проекта SOGE в укреплении агропродовольственного сектора и производства напитков», — сказал Т. Жамбалцэрэн, госсекретарь Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

По мере того как мы продолжаем восстанавливать национальную и мировую экономику, мы должны делать упор на более экологичное восстановление. Проект поддержит Монголию, привнеся опыт из Стратегии ЕС «От фермы к столу», «Зеленого соглашения» ЕС и других передовых мировых практик. Мы чрезвычайно благодарны ЕС, правительству Монголии и нашим партнерам за то, что они доверили нам эту важную работу, — сказал Тим Дженкинс, региональный директор организации People In Need.

Проект SOGE объединяет 30-летний мировой опыт PIN в использовании потенциала участников рынка для запуска крупномасштабных системных изменений в зеленой экономике с передовыми инновациями в области зеленых финансов Монгольской ассоциации устойчивого финансирования и известными общенациональными программами бизнес-наставничества НПО Development Solutions и сеть экспертов CCR, работающих в области управления отходами, переработки и экономики замкнутого цикла.

источник: People In Need

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