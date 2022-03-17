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АБР предлагает Монголии сотрудничество для улучшения инфраструктуры приграничных портов и экономической диверсификации

CentralAsia (MNG) -  15 марта заместитель министра экономики и развития С. Наранцогт принял делегацию АБР во главе с Генеральным директором Департамента Восточной Азии Терезой Хо.

В ходе встречи заместитель министра предоставил информацию о масштабах и деятельности нового министерства, а также обменялся мнениями о дальнейшем сотрудничестве между двумя организациями.

Г-жа Тереза Хо представила краткосрочные инвестиционные планы, проекты, программы и финансирование АБР, а также предоставила информацию о том, как проекты, финансируемые АБР в 2022 и 2023 годах, согласуются с Новой политикой возрождения правительства Монголии.

Кроме того, АБР также планирует сосредоточиться на приоритетных областях правительства Монголии в восстановлении экономики после пандемии и в этом контексте предложил Министерству экономики и развития сотрудничать для улучшения инфраструктуры пограничных портов, диверсификации экономики. и способствовать зеленому росту и изменению климата. Стороны договорились эффективно сотрудничать в этих сферах.

В завершение встречи заместитель министра С.Наранцогт поблагодарил АБР за успешную реализацию инвестиционных и кредитных проектов в Монголии за последние 30 лет, и стороны договорились о дальнейшем расширении отношений и тесном сотрудничестве.

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