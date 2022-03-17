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Первые железнодорожные мосты, построенные монгольскими инженерами

CentralAsia (MNG) -  Впервые монгольские инженеры построили и спроектировали железобетонные и железобетонные мосты для железной дороги, а строительные работы были завершены национальными компаниями.

В частности, построено и сдано в эксплуатацию 27 мостов общей протяженностью 2427 метров на железнодорожном пути протяженностью 414,6 км от Таван-Толгоя до Зуунбаяна. Самый длинный мост — 226,1 метра, а самый короткий — 37 метров.

Н. Удаанжаргал, генеральный директор ООО «Таван Толгойская железная дорога», сказал: «По мосту способен пройти поезд грузоподъемностью 10 000 тонн. Мы построили этот мост. Три года назад мы думали, что мосты строят только китайцы. И только монгольские компании работали в качестве субподрядчиков. Мы впервые построили железнодорожный мост по решению Совета национальной безопасности в связи с воздействием пандемии Covid-19.

Всего на 240-километровом железнодорожном маршруте Таван-Толгой — Гашуун-Сухайт построено 16 мостов. Восемь из них балочные, а остальные восемь — каркасные.

С.Мөнхтамга, 24-летний специалист и главный инженер ООО «Ухаалаг Зам Консалтинг», руководил строительно-монтажными работами по отливке ID105 железной дороги или 450-метровой балки моста. Он получил 6-месячный опыт работы на строительстве стеклянного моста в Чжэнчжоу, Китай.

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