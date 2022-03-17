15-летние монгольские школьники будут участвовать в оценке PISA

CentralAsia (MNG) - В настоящее время Монголия обеспечивает подготовку к первому участию в Программе международной оценки учащихся (PISA) в апреле. Ожидается, что оценка послужит важным инструментом для правильного определения политики помощи учащимся, которые отстали в учебе за последние два года из-за пандемии.

Министр образования и науки Л.Энх-Амгалан сказал: «Монголия будет участвовать в компьютерной версии оценки PISA. Посредством оценки определяются определенные коррелирующие факторы, например, создана ли надлежащая учебная среда, способны ли учителя проводить уроки в интересной форме, насколько поддержка родителей и опекунов влияет на академическую успеваемость детей и насколько влияет пандемия имела место в их исследованиях, будет определена».

Оценка PISA — это международная оценка, которая измеряет способность 15-летних использовать знания и навыки, полученные в школе, в реальных жизненных задачах.

В программе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к 2022 году примут участие 88 стран. Что касается Монголии, то около 7300 учащихся 196 школ были выбраны случайным образом.

Школьники будут оцениваться по их знаниям и навыкам в области математики и естественных наук, а также по чтению и творчеству. Результаты будут объявлены в декабре 2023 года.

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