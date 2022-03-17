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В Монголии более 111 тысячи человек получили четвертую дозу вакцины от Covid-19

CentralAsia (MNG) -  В Монголии бустерную дозу вакцины против Covid-19 получили 1 029 416 человек.

По всей стране 2 173 979 человек полностью вакцинированы второй дозой, из них 31,6% получили бустерную дозу препарата. И 111 036 человек получили четвертую дозу вакцины.

По данным Минздрава Монголии на 17 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2 272 161 человек (69,8% населения страны), вторую дозу – 2 173 979 человек (66,8% населения страны). 1 029 416 человек привиты третьей дозой.

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