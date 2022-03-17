экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Монголии выявили 95 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За последние 24 часа в Монголии было выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19, пишет Минздрав страны.

Из новых случаев 59 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 36 случаев были выявлены в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 176 находятся в легком, 461 — в состоянии средней степени тяжести, 75 — в тяжелом и 15 — в крайне тяжелом состоянии.

В стране зафиксировали 1 смерть от COVID-19 за сутки. Общее число умерших от COVID-19 в Монголии составляет 2 тыс. 106.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • За сутки в Монголии выявили 95 новых случаев COVID-19
  • Зеленский сегодня выступит в Конгрессе США
  • В Монголии более 111 тысячи человек получили четвертую дозу вакцины от Covid-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com