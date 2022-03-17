За сутки в Монголии выявили 95 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За последние 24 часа в Монголии было выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19, пишет Минздрав страны.

Из новых случаев 59 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 36 случаев были выявлены в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 176 находятся в легком, 461 — в состоянии средней степени тяжести, 75 — в тяжелом и 15 — в крайне тяжелом состоянии.

В стране зафиксировали 1 смерть от COVID-19 за сутки. Общее число умерших от COVID-19 в Монголии составляет 2 тыс. 106.

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