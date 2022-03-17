Российские войска не достигли никакой стратегической цели, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о ситуации на фронте по состоянию на 00:00 16 марта и сообщили, что войска РФ не достигли ни одной стратегической цели.

В сообщении говорится, что в Волынском направлении российские войска при полной поддержке военно-политического руководства Белоруссии продолжают активно использовать ее территорию для размещения ракетных комплексов, «нанесения ракетных ударов по территории Украины и организации всех видов обеспечения войск».

Также, по данным штаба, вооруженными силами России активно используется аэродромная сеть и транспортная инфраструктура Белоруссии.

«Государственный пограничный комитет Белоруссии постоянно осуществляет мониторинг обстановки в приграничных с Украиной районах. С целью получения информации разведывательного характера белорусскими разведывательными органами осуществляется опрос граждан, пересекающих украинско-белорусскую границу», - говорится в сообщении.

По данным ВСУ, в Полесском направлении российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении разведки и попытке организовать контрбатарейную борьбу. «Значительных успехов нет», - пишет генштаб.

В ходе ведения военных действий подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа понесли большие потери в личном составе и технике и были вынуждены преждевременно задействовать резервы.

В Северском и Слобожанском направлениях активных наступательных действий со стороны российских войск не фиксируется. Войска РФ пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, осуществить перегруппировку войск и пополнить запасы.

По данным Генштаба, российские войска не оставляют попыток продвинуться к югу от города Изюм, вероятно, с целью продолжения наступления в направлении Славянска, «но безуспешно».

В Южнобужском операционном районе войска РФ продолжают попытки закрепиться на занимаемых позициях. После нанесенного подразделениями Вооруженных Сил Украины удара по аэродрому Херсон, который находится под контролем российской армии, войска РФ пытаются осуществить перебазирование уцелевшей техники.

Корабельный состав черноморского флота России продолжает блокирование судоходства в северо-западной части Черного моря.