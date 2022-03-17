В Узбекистане заработали заблокированные TikTok, Twitter и «Вконтакте»

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане заработали TikTok, Twitter и «Вконтакте», доступ к которым был ограничен в июле прошлого года. Пользователи отмечают, что социальные сети открываются без использования VPN.

Официальных комментариев, с чем это связано, на данный момент нет.

Соцсети до сих пор числятся в реестре нарушителей прав субъектов персональных данных.

В прошлом году в Узбекистане в связи с нарушением требований законодательства об обработке персональных данных граждан было ограничено использование ряда социальных сетей.

В сентябре 2021 года демократическая партия «Миллий Тикланиш» предложила полностью заблокировать TikTok на территории Узбекистана. С аналогичным предложением также выступила партия «Адолат».

В начале ноябре прошлого года в реестре оказались пользующиеся большой популярностью в стране Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube и другие сайты. Это вызвало общественный резонанс, и уже через несколько часов доступ был восстановлен. За этим последовали отставки главы «Узкомназорат», министра ИКТ и советника премьер-министра по IT.

В октябре прошлого года президент Шавкат Мирзиеев подписал закон о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Он вступил в силу с 30 января 2022 года. Согласно поправкам, собственник и (или) оператор при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан с использованием информационных технологий, в том числе во всемирной информационной сети Интернет, обязан обеспечить их сбор, систематизацию и хранение в базах персональных данных на технических средствах, физически размещенных на территории Республики Узбекистан и зарегистрированных в установленном порядке в Государственном реестре баз персональных данных.