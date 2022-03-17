экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Зеленский оценил ход переговоров России и Украины

CentralAsia (CA) -  Переговоры между Украиной и Россией продолжаются и продвигаются «достаточно тяжело», заявил в интервью телеканалу NBC украинский президент Владимир Зеленский.

«Переговоры еще продолжаются. Переговоры проходят довольно сложно», — сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что любой вооруженный конфликт «можно прекратить за столом переговоров».

Журналист спросил у Зеленского, разделяет ли тот опасения американской администрации, в частности, президента США Джо Байдена, о том, что на фоне событий на Украине легко может разгореться третья мировая война.

«Никто не знает, вероятно, она уже началась. И какова вероятность начала такой войны, если Украина падет? Очень сложно сказать», — ответил он.

«Мы уже видели подобное 80 лет назад, когда разгорелась Вторая мировая война... Никто не мог предугадать, когда развернется полномасштабная война», — добавил Зеленский.

Он также заявил, что считает украинский народ «непобедимым» а иностранные войска «не смогут отнять у украинцев достоинство и любовь к своей стране».

После начала военных действий российская и украинская стороны встречались очно 3 раза, сейчас переговоры ведутся ежедневно по видеосвязи.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили минимизацию негативных последствий кризиса
  • В Таджикистане до 2023 года объявлен мораторий на все виды проверок предпринимателей 
  • Узбекистан вывез из Украины через Польшу еще 250 своих граждан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com