Зеленский оценил ход переговоров России и Украины

CentralAsia (CA) - Переговоры между Украиной и Россией продолжаются и продвигаются «достаточно тяжело», заявил в интервью телеканалу NBC украинский президент Владимир Зеленский.

«Переговоры еще продолжаются. Переговоры проходят довольно сложно», — сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что любой вооруженный конфликт «можно прекратить за столом переговоров».

Журналист спросил у Зеленского, разделяет ли тот опасения американской администрации, в частности, президента США Джо Байдена, о том, что на фоне событий на Украине легко может разгореться третья мировая война.

«Никто не знает, вероятно, она уже началась. И какова вероятность начала такой войны, если Украина падет? Очень сложно сказать», — ответил он.

«Мы уже видели подобное 80 лет назад, когда разгорелась Вторая мировая война... Никто не мог предугадать, когда развернется полномасштабная война», — добавил Зеленский.

Он также заявил, что считает украинский народ «непобедимым» а иностранные войска «не смогут отнять у украинцев достоинство и любовь к своей стране».

После начала военных действий российская и украинская стороны встречались очно 3 раза, сейчас переговоры ведутся ежедневно по видеосвязи.