В Узбекистане за три недели сум обесценился к доллару на 4,5%

CentralAsia (UZ) - С 24 февраля сум подешевел к доллару на 4,5% — до 11330 сумов. Это больше, чем за весь 2021 год, когда девальвация национальной валюты составила 3,4%, передает Газета.уз.

На фоне экономической ситуации в России доллар укрепляется по отношению к валютам Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Центральный банк Узбекистана установил с 17 марта официальный курс доллара на уровне 11330,38 сума. За день курс вырос сразу на 180,26 сума — это самый резкий скачок с 16 апреля 2020 года, когда прирост составил 427 сумов.

В начале года доллар стоил 10819,67 сума — за 2,5 месяца он подорожал на 510,71 сума, или на 4,7%. Основной рост произошёл за последние три недели — с 24 февраля курс увеличился на 4,5%.

Для сравнения: за весь 2021 год национальная валюта обесценилась всего на 3,4%, что было самым низким показателем за три предыдущих года (в 2019 и 2020 годах сум подешевел на 13,9% и 10,1%, соответственно).

ЦБ сообщал, что добиться низкого уровня девальвации получилось за счёт увеличения денежных переводов в страну на 34% (до 8,1 млрд долларов) и экспортной выручки — тоже на 34% (до 11,6 млрд долларов). Это стало фактором, поддерживающим предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, и послужило его увеличению в 1,6 раза.

В ноябре Счётная палата прогнозировала, что среднегодовой курс доллара будет на уровне 11321 сума. Этот прогноз не учитывал возможности военного конфликта в странах — основных торговых партнёрах Узбекистана.

На фоне вторжения России в Украину и последовавших масштабных санкций западных стран официальный курс доллара в России вырос с 23 февраля на 38,6% — с 80,42 до 111,48 рубля. На пике 11 марта он доходил до 120 рублей.

За девальвацией рубля последовало обесценивание валюты и других стран Центральной Азии. В Кыргызстане официальный курс доллара с 23 февраля упал на 23,8% — с 84,8 до 105 сомов. В Таджикистане за этот период доллар укрепился на 15% — с 11,3 до 13 сомони, а в Казахстане — на 18,1%, или с 433,39 до 512,19 тенге.

Страны принимают различные меры, чтобы удержать девальвацию своих валют. Для снижения давления на валютный рынок и удержания инфляционных ожиданий Национальный банк Казахстана поднял базовую ставку сразу на 3,25 процентных пункта — до 13,5%. Была анонсирована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации по депозитам физических лиц в тенге за счёт средств бюджета, введён запрет на вывоз более 10 тысяч долларов из-за дефицита наличных валютных средств. Регулятор также проводит валютные интервенции.

Национальный банк Кыргызстана изменил порядок определения официального курса российского рубля по отношению к сому, чтобы предотвратить спекуляции на валютном рынке из-за растущей стоимости доллара. Ранее официальный курс рубля к сому рассчитывался по кросс-курсу на основе средневзвешенных значений. Эти номиналы публиковались на Московской межбанковской валютной бирже. Стоимость российских денег становилась известной, когда Нацбанк Кыргызстана определял курс доллара к сому. Теперь стоимость рубля будет фиксироваться по кросс-курсу на основе средних значений между максимальным и минимальным курсом российской валюты по отношению к доллару. Причем эти данные будут браться из международных информационных агентств Bloomberg и Reuter.

Центробанк Узбекистана пока рекомендовал банкам обеспечивать бесперебойную куплю-продажу рублей, а также «приемлемый уровень разницы» между курсами купли и продажи российской валюты. Из-за «узкого коридора» рубля (±2%, или 97−102 сума) были опасения, что «рубли будут поступать в Узбекистан вагонами, а доллары — вывозиться вагонами». Но в первый день операций банки продали физлицам почти в 11 раз больше российской валюты, чем приобрели у них.

О других мерах регулятор должен объявить на заседание по рассмотрению основной ставки (сейчас — 14%), которое было отложено на неделю — на 17 марта. Центробанк объяснил это «необходимостью проведения дополнительного анализа для оценки изменений в экономиках основных торговых партнёров».

Девальвация рубля и сокращение российской экономики (увеличения безработицы), как ожидается, ударит по доходам трудовых мигрантов и, следовательно, скажется на объёмах денежных переводов. Эксперты Всемирного банка полагают, что из-за экономической ситуации в России объём переводов трудовых мигрантов в Узбекистан сократится на 21% вместо ожидавшегося роста на 3%. Эти трансферты играют важную роль в поддержании валютных поступлений в экономики Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана и формировании доходов населения.

Обесценивание российской валюты также сделает дорогими и менее конкурентоспособными товары из Узбекистана. «Газета.uz» рассказывала, как повышение реального обменного курса сума стало одной из причиной увеличения торгового дефицита.