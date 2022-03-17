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В столице Казахстана отменили масочный режим

CentralAsia (KZ) -  В среду, 16 марта, главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала постановление "Об ограничительных и карантинных мерах в городе".

Новое постановление отменяет обязательное ношение масок на улице. Однако в закрытых помещениях масочный режим является обязательным.

Ношение масок обязательно в общественном транспорте, здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19 и лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусом: повышение температуры тела, кашель, чихание.

Кроме того, на всех объектах, при нахождении столицы в "желтой" и "зеленой" зонах матрицы оценки эпидемиологической ситуации, использование мобильного приложения Ashyq теперь не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке.

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