Новым послом Казахстана в Таджикистане назначен Валихан Туреханов

CentralAsia (TJ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил Валихана Туреханова послом этой страны в Таджикистане, передает пресс-служба Акорды.

Валихан Туреханов родился 29 сентября 1968 года в городе Шымкент. Окончил Шымкентский педагогический институт им. М. Ауэзова и Карагандинский экономический университет.

Свою трудовую деятельность начинал в качестве преподавателя истории. В 1994 году поступил на дипломатическую службу в Консульское управление. Руководил отделом центрального аппарата и учебных заведений Управления кадров, являлся начальником Управления кадров, заместителем руководителя Аппарата МИД, директором Департамента администрации и контроля и Департамента СНГ.

Работал в посольствах Казахстана в России и Узбекистане. Также занимал должность заместителя начальника Департамента экономической политики и торговли Аппарата Акима Северо-Казахстанской области.

До назначения послом Казахстана в Таджикистане был директором Департамента Центральной Азии.

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