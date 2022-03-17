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В Таджикистане до 2023 года объявлен мораторий на все виды проверок предпринимателей 
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 16 марта указ об объявлении моратория на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства, сообщает пресс-служба главы государства.

Мораторий объявлен «с целью государственной поддержки деятельности субъектов предпринимательства, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, создания рабочих мест и уменьшения проверок».

Срок моратория на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства установлен до 1 января 2023 года.

Правительству поручается в течение одного месяца привести свои нормативные правовые акты в соответствие с данным указом.

В комментарии на сайте президента сообщается, что в соответствии с данным указом будет принят Закон РТ «О моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства», который будет регулировать отношения, связанные с объявленным мораторием.

В соответствии с положениями закона, в период действия моратория на проверки приостанавливается действие положений законодательства Республики Таджикистан, касающихся проверок деятельности субъектов предпринимательства.

Генеральная прокуратура будет осуществлять контроль за соблюдением и исполнением закона.

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