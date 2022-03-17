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Глава Минздрава России допустил доминирование штамма COVID-19 «стелс-омикрон»

CentralAsia (CA) -  Вариант коронавируса «стелс-омикрон» способен распространяться еще быстрее, он имеет все шансы стать преобладающим штаммом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Имея более высокую контагиозность, подвариант «омикрона» BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», - сказал Мурашко.

Он отметил, что данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта «омикрон». Первоначально доминирующей линией в разных странах была BA.1, но в последующем появился подвариант «омикрона» BA.2, получивший название «стелс» из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции, пояснил министр.

«Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В понедельник власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант «омикрона» BA.2», - подчеркнул Мурашко.

Ученые из Дании обнаружили новую опасную мутацию в белке омикрон-варианта SARS-CoV-2 15 февраля. Ее назвали H78Y и нашли в белке ORF3a, который отвечает за воспалительные процессы в клетках больного. По мнению специалистов, новый вариант штамма BA.2, также называющийся «стелс-омикроном», может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных.

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