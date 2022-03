ISW: Российские войска провели несколько неудачных атак к северо-западу от Киева (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Российские силы сталкиваются с растущими трудностями восполнения боевых потерь в Украине, включая возможную гибель командира 150-й мотострелковой дивизии под Мариуполем, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) по состоянию на 16 марта, 17:30 по восточному времени.

Выводы института:

- Россия перебрасывает резервы из Армении и Южной Осетии и формирует новые батальонно-тактические группы (БТГ) из остатков частей, потерянных в начале военных действий. Эти подкрепления, скорее всего, столкнутся с равными или даже большими трудностями командования и тылового обеспечения, чем нынешние российские подразделения на передовой,

- российские войска провели несколько неудачных атак к северо-западу от Киева и не провели наступательных операций к северо-востоку от Киева,

- российские силы продолжают «обстреливать» районы Харькова, но вряд ли смогут заставить город сдаться, не окружив его, чего российские войска, похоже, не могут добиться.

- российские силы продолжили сокращение Мариупольского котла. Войска РФ продолжают совершать военные действия в городе, «нанося удары».

- украинские силы заявили, что под Мариуполем был убит командир 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Олег Митяев. В случае подтверждения Митяев станет четвертым российским генералом, убитым на Украине; его смерть станет серьезным ударом по 150-й мотострелковой дивизии, основному маневренному подразделению России на Донбассе.

- российские военные корабли обстреляли районы Одесской области, но маловероятно, что российская морская пехота осуществит высадку морского десанта без поддержки.

В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:

Основное усилие - Киев (состоит из трех подчиненных вспомогательных усилий);

Вспомогательное усилие 1 — Харьков;

Вспомогательное усилие 1а — Луганская область;

Вспомогательное усилие 2 — Мариуполь и Донецкая область;

Поддерживающее усилие 3 — Херсон и продвижение на запад.