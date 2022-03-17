экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шесть стран запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Шесть стран запросили заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила британская миссия при ООН в Twitter.

«Великобритания, Албания, Ирландия, Норвегия, США и Франция запросили заседание Совета Безопасности ООН по Украине», - отмечается в тексте.

Как сообщил ТАСС источник во всемирной организации, заседание, посвященное гуманитарной ситуации на Украине, запланировано на вторую половину дня 17 марта по нью-йоркскому времени.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Зеленский сегодня выступит в Конгрессе США
  • Оплата услуг посольства России в Ашхабаде будет производиться наличными в долларах
  • КПП на границе Узбекистана и Таджикистана заработали в обычном режиме


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com