Шесть стран запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине

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CentralAsia (CA) - Шесть стран запросили заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила британская миссия при ООН в Twitter.

«Великобритания, Албания, Ирландия, Норвегия, США и Франция запросили заседание Совета Безопасности ООН по Украине», - отмечается в тексте.

Как сообщил ТАСС источник во всемирной организации, заседание, посвященное гуманитарной ситуации на Украине, запланировано на вторую половину дня 17 марта по нью-йоркскому времени.