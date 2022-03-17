Победительницей конкурса «Мисс мира - 2021» стала участница из Польши Каролина Белявская. Фото

Каролина Белявская

CentralAsia (CA) - В Пуэрто-Рико завершился 70-й юбилейный конкурс «Мисс мира — 2021». Победительницей и новой обладательницей короны стала участница из Польши Каролина Белявская. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Twitter.

Our Miss World 2021 is Karolina Bielawska from Poland! #missworld pic.twitter.com/jYkjbylUub — Miss World (@MissWorldLtd) March 17, 2022

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Первой вице-мисс стала Шри Сайни из США, второй вице-мисс - Оливия Яс из Кот-д'Ивуара.

Our newly crowned Miss World Karolina Bielawska from Poland with 1st Runner Up Shree Saini from United States 2nd Runner up Olivia Yace from Côte d’Ivoire#missworld pic.twitter.com/FFskxtk0KO — Miss World (@MissWorldLtd) March 17, 2022

Каролина обошла участниц из 97 стран мира. По данным организаторов конкурса «Мисс мира», 22-летняя Каролина в настоящее время учится на степень магистра в области менеджмента и продолжит учебу с докторской степенью. Она также работает моделью.

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Обладательница титула «Мисс мира - 2021» также занимается благотворительностью. Сообщается, что ее проект под названием «Красота с целью» оказывает постоянную помощь бездомным людям в Польше. Проект направлен на предоставление горячего питания, продуктов, одежды, масок, юридических консультаций и профессиональной медицинской поддержки почти 300 нуждающимся в Лодзи, городе в Польше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MISS WORLD POLAND 2021 (@karolinabielawska)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MISS WORLD POLAND 2021 (@karolinabielawska)

«Мисс мира» - проводимый ежегодно международный смотр красоты, старейшее из мероприятий подобного рода. Входит в «большую четверку» конкурсов красоты наряду с конкурсами «Мисс Вселенная», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля». Победительница конкурса традиционно живет в Лондоне один год, демонстрируя в высшем свете самые модные наряды, а также путешествуя по разным странам с благотворительными целями.

Ранее, финал конкурса красоты «Мисс мира» 2021 года перенесли в последний момент, после того как стало известно о распространении COVID-19 среди участниц.