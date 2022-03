Победительницей конкурса «Мисс мира - 2021» стала участница из Польши Каролина Белявская. Фото

CentralAsia (CA) - В Пуэрто-Рико завершился 70-й юбилейный конкурс «Мисс мира — 2021». Победительницей и новой обладательницей короны стала участница из Польши Каролина Белявская. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Twitter.

Our Miss World 2021 is Karolina Bielawska from Poland! #missworld pic.twitter.com/jYkjbylUub

Первой вице-мисс стала Шри Сайни из США, второй вице-мисс - Оливия Яс из Кот-д'Ивуара.

Our newly crowned Miss World Karolina Bielawska from Poland with 1st Runner Up Shree Saini from United States 2nd Runner up Olivia Yace from Côte d’Ivoire#missworld pic.twitter.com/FFskxtk0KO