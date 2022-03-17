В Узбекистане могут появиться представительства TikTok

CentralAsia (UZ) - Министр ИКТ Узбекистана Шерзод Шерматов провел встречу с вице-президентом TikTok и предложил открыть представительство в Узбекистане.

16 марта министр по развитию информационных технологий и коммуникаций РУз Шерзод Шерматов провел онлайн-встречу с вице-президентом компании TikTok Тео Бертрамом, сообщили в министерстве.

Как было отмечено на встрече, сегодня компания TikTok реализует масштабные проекты во многих странах мира. Представители компании выразили готовность осуществить подобные проекты и в Узбекистане.

Также, в ходе встречи обсуждены вопросы обеспечения безопасности личной информации пользователей платформы в Узбекистане и исполнения требований законодательства Республики Узбекистан.

Представители компании выразили готовность к совместной работе по предотвращению распространения материалов, противоречащих законодательству Узбекистана.

Вместе с этим, с целью расширения взаимовыгодного сотрудничества, Министерством ИКТ выдвинуты предложения по открытию представительства компании в Узбекистане.