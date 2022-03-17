Зеленский провел переговоры с лидерами Турции и Канады Эрдоганом и Трюдо

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом украинский лидер сообщил в своем видеообращении в Telegram.

«В течение дня говорил с друзьями Украины. С президентом Турции Эрдоганом, премьер-министром Канады Трюдо. Поблагодарил за поддержку, договорились о новых шагах ради мира в нашей стране», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что поговорил с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, которому выразил соболезнования в связи с гибелью ирландского журналиста, оператора телеканала Fox News Пьера Закревски в селе Киевской области.

«Утром в четверг (17 марта) буду выступать перед германским парламентом. Продолжу бороться за еще большую поддержку для Украины», — добавил президент Украины.