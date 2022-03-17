США передали Узбекистану еще около 2 млн доз вакцины Pfizer

CentralAsia (UZ) - Правительство США 17 марта объявило о безвозмездной передаче примерно 2 миллионов доз вакцины Pfizer против COVID-19 народу и правительству Узбекистана. Общее количество вакцин от коронавируса, которые Соединенные Штаты передали Узбекистану, достигло 7,6 миллиона, сообщили в пресс-службе американского посольства в Ташкенте.

В дополнение к пожертвованиям вакцины, USAID недавно выделило Узбекистану 2,5 млн долларов США на неотложную помощь для борьбы с COVID-19. Таким образом, Правительство Соединенных Штатов через USAID и Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предоставило для борьбы с COVID-19 в Узбекистане более 17,5 млн долларов США.

На международном уровне Соединенные Штаты поставили разным странам более 480 миллионов доз вакцин против COVID-19, и еще сотни миллионов ожидают поставки. Соединенные Штаты являются крупнейшим донором глобальной инициативы по вакцинам COVAX.