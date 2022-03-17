Из Казахстана запустили авиарейс в Монголию

CentralAsia (KZ) - Монгольская авиакомпания «Хунну Эйр» провела в аэропорту Алматы официальную церемонию открытия нового международного рейса Алматы - Улан-Батор, сообщает Комитет гражданской авиации МИИР РК.

Рейсы по маршруту Улан-Батор - Алматы - Улан-Батор будут выполняться еженедельно по средам на воздушном судне Е-190 вместимостью 98 кресел.

«Данный маршрут будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнерства между Казахстаном и Монголией», - говорится в сообщении ведомства.

В церемонии приняли участие посол Монголии в Казахстане Дорж Баярхуу, руководитель «Хунну Эйр» Пурэвжал Монхжаргал, председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев, а также представители акимата Алматы, генерального управления гражданской авиации и департамента гражданской авиации Монголии.

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