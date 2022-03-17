экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Из Казахстана запустили авиарейс в Монголию

CentralAsia (KZ) -  Монгольская авиакомпания «Хунну Эйр» провела в аэропорту Алматы официальную церемонию открытия нового международного рейса Алматы - Улан-Батор, сообщает Комитет гражданской авиации МИИР РК.

Рейсы по маршруту Улан-Батор - Алматы - Улан-Батор будут выполняться еженедельно по средам на воздушном судне Е-190 вместимостью 98 кресел.

«Данный маршрут будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнерства между Казахстаном и Монголией», - говорится в сообщении ведомства.

В церемонии приняли участие посол Монголии в Казахстане Дорж Баярхуу, руководитель «Хунну Эйр» Пурэвжал Монхжаргал, председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев, а также представители акимата Алматы, генерального управления гражданской авиации и департамента гражданской авиации Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Токаев о заговоре силовиков: Некоторые военные чиновники давали ложные данные, в итоге пришлось обратиться к ОДКБ
  • В Узбекистане из-за роста курса доллара дорожают продукты питания
  • Президент Казахстана выступит с посланием к народу


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com