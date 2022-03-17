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Центральный банк Узбекистана увеличил основную ставку до 17%

CentralAsia (UZ) -  В четверг, 17 марта, на очередном заседании правления Центрального банка Узбекистана было принято решение увеличить основную ставку на 3 процентных пункта и установить ее на уровне 17% годовых.

В последний раз ЦБ РУз изменил основную ставку в сентябре 2020 года, тогда она была снижена с 15% до 14%.

В январе текущего года правление Центробанка оставило основную ставку на уровне 14%. В ЦБ РУз отмечали, что главным фактором инфляции в прошедшем году был значительный рост цен на продовольственные и топливно-энергетические товары. «Инфляционные процессы, изначально признанные временными, могут оказывать давление на цены в течение более длительного периода времени», — говорилось в сообщении регулятора.

Основная ставка ЦБ — один из ключевых инструментов денежно-кредитной политики. Она представляет собой процентную ставку, от которой отталкиваются все остальные ставки денежного рынка, по которым банки заимствуют средства друг у друга и у ЦБ. Таким образом, основная ставка оказывает влияние на уровень процентных ставок в экономике, а также на потребительские и инвестиционные решения населения и бизнеса, которые в свою очередь влияют на внутренний спрос и инфляцию.

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