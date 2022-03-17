Спрос на автомобили из Казахстана среди граждан России вырос в 10 раз - СМИ

CentralAsia (KZ) - Спрос на машины отечественной сборки от граждан России по сравнению с февралем этого года вырос в 10 раз. И это только в одном дилерском центре в Костанае. Об этом сообщает inbusiness.kz.

Такой интерес россиян эксперты объясняют приостановкой поставок готовых машин из Европы и работы заводов мировых автопроизводителей на территории России.

"Количество запросов до изменения политической ситуации было умеренное.В основном были люксовые автомобили с индивидуальными комплектациями. Сейчас увеличились случаи как онлайн, так и офлайн по запросам о покупке автомобиля отечественного, нашего производства в 10 раз. Есть даже запросы о приобретении всей партии автомобилей, которые у нас производятся", - цитирует издание директора по продажам дилерского автоцентра Евгения Бибер.

Привлекает иностранцев и стоимость машин на рынке Казахстана, в то время как в России произошел резкий подъем цен на технику. К примеру, один из китайских концернов, работающий на территории Российской федерации, уже обновил прайсы с плюсом до 50%.

Местные дилеры говорят, что пока повышения цены от локальных заводов-изготовителей не было. Автомобиль казахстанской сборки здесь можно приобрести от 5 млн 800 тыс. тенге (11,4 тыс. долларов).

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