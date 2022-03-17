Российская авиация за сутки уничтожила на Украине 46 военных объектов, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - Российская авиация за сутки уничтожила 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300 Украины. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники», - сказал он.

Он добавил, что ВС РФ нанесли удар авиационными ракетами по арсеналу хранения боеприпасов в Ровненской области. «Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесен авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровненской области», - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, в результате удара были уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе для тактического комплекса «Точка-У».

Российские авиация и ПВО за прошедшие сутки сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также 12 беспилотников ВСУ. «Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбиты в воздухе один украинский вертолет - Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактар ТБ-2», - сказал он.

Конашенков также заявил, что всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотных летательных аппарата, 170 зенитных ракетных комплексов, 1 тыс. 379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня, 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 тыс. 168 единиц специальной военной автомобильной техники.