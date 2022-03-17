Войска ДНР ведут бои за населенные пункты Марьинка, Славное и Сладкое, - Минобороны России

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CentralAsia (CA) - Силы ДНР ведут бои за город Марьинка и села Славное и Сладкое в Донецкой области. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения Донецкой Народной Республики ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое. Продвижение за сутки составило 4 километра", - сказал он.

По его словам, группировка войск Луганской Народной Республики в течение ночи вела успешные бои против украинских военных с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежное.

Эти населенные пункты находятся в Марьинском районе Донецкой области, к северу от Волновахи, которую силы ДНР заняли 11 марта, и к юго-западу от Донецка. На рубеж Водяное — Сладкое — Степное — Тарамчук — Славное, как ранее указывали в ведомстве, силы республики вышли 14 марта.